Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Teyfik Duman, görülen belirtilen üzerine korona virüs (Covid-19) testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkınca Duman, hastanede karantina altına alındı. Bunun yanı sıra Duman’ın bu süreç içerisinde görüştüğü kişilere de test yapılacağı öğrenildi.