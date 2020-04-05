Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 154. Ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30. ve 32. Maddeleri gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Yargıtay üyesi Rıdvan Gündoğdu seçildi.