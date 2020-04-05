Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belediyelerin ücretsiz maske dağıtımı vatandaşın takdirini kazandı. Bu arada polis de durdurduğu otobüs sürücülerine ateş kontrolü yapıp araçtaki yolcuların maske takıp takmadığını denetliyor. Maske takmayan vatandaşları uyaran polisler, ikazları dinlemeyen yolcuların 112, 155 ve 156 numaralı telefonlara bildirilmesini istiyor. Antalya’da da belediye, 20 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kartlarını geçici süreyle iptal etti.

KAVGAYA VE KUMARA SOSYAL MESAFE CEZASI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda; bir ilde kavgaya karışanlara, bir başka ilde ise kumar oynayanlara "sosyal mesafe kuralına uymadıkları" için 3 bin 150'şer lira ceza verildiğini açıkladı. Soylu, her iki ilin valisini de tebrik etti.