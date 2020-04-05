Onur Taşçıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek yaptığı paylaşımda “Bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Onur Taşçıoğlu’nun paylaşımına “Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hoca’mız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekânı cennet olsun” diye karşılık verdi.
'İlham kaynağı oldu, hatırası hep yaşayacak'
05.04.2020 - 06:18 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 06:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronadan hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun adının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine verileceğini açıklamasının ardından hocanın oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.
Etiketler : cemil taşçıoğlu,
693952 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693952.aspx
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