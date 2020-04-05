Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onur Taşçıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek yaptığı paylaşımda “Bizi gururlandırdığınız için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Onur Taşçıoğlu’nun paylaşımına “Kıymetli babanız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hoca’mız bugün gurur duyduğumuz, inşallah gelecekte de gurur duyacağımız tüm hekimlerimize, tüm sağlık çalışanlarımıza ilham kaynağı olacak. Hatırası hep yaşayacak. Mekânı cennet olsun” diye karşılık verdi.