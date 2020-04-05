Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan 1000 TL'lik yardımlar, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından belirlenen ekipler öncülüğünde vatandaşlara teslim ediliyor. Yüksekova Kaymakamlığı bünyesinde polis ve jandarmanın da görev aldığı 140 kişilik ekip, 40 grup halinde ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlara 1000’er liralık yardımları ulaştırıyor.

Görevlilere teşekkür eden Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, “Emniyet ve jandarma ekiplerimizden oluşan yaklaşık 140 kişilik 40 grubumuz, ilçe merkezi ve köylerimizde ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ kapsamında 1000 TL’lik nakit yardımlarını dağıtmaya devam ediyorlar. Her konuda mesai mefhumu gözetmeden çalışan emniyet güçlerimize teşekkür ediyoruz” dedi.