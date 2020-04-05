Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.
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Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 3 bin 135 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 73 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 27 bin 69, can kaybı 574'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı: Kovid-19 tedavisi tamamlanarak taburcu edilen toplam kişi sayısı 1042 oldu.
Etiketler : fahrettin koca,koronavirüs,