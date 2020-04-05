Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

e-PTTAVM'den 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından yaş aralığında bulunan vatandaşlar 'e-PTTAVM ücretsiz maske başvurusu, PTT'den ücretsiz maske nasıl alınır?' sorularını sormaya başladı. e-PTTAVM başvuru süreci ve ücretsiz adrese teslim maske için haberimizin detaylarına göz atabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmasıyla birlikte, online ortamda ePttAVM.com üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak. Söz konusu ürünlerin teminine 'https://maske.epttavm.com/' internet adresinden ulaşılabiliyor. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi.

3 katlı 5 adet cerrahi maskeyi temin etmek için ilk olarak "https://maske.epttavm.com/" adresine giriş yapmalısınız. Sitede yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Formu doldururken, adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız.

Vatandaşlara yöneltilen formda ise T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Ad Soyad gibi temel konular hakkında bilgi talep ediliyor.

ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ÜCRETSİZ KARGO

İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan maskelerin PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacağı da sitede yer alan bilgiler arasında.

20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan dolayı, ücretsiz maske hizmetinden yararlanamıyor. Yoğun talep üzerine sitede yoğunluk yaşanıyor.

MASKE KULLANIMI NERELERDE ZORUNLU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, alınan yeni tedbirleri açıkladı. Alınan önemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var. Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, alınan tedbirleri şöyle sıraladı:

"Ülkemizdeki 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz. İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak."

Milli Dayanışma Kampanyası'nın 3. gününde 304 bin kişi ve kuruluşun 1 milyar 61 milyon liralık yardım yaptığını aktaran Erdoğan, "Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta olmak üzere, kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya çalışmışsa da görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak vermemiştir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Erdoğan, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine koronavirüsten hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlunun adının verileceğini, hastanenin bundan sonra Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacağını sözlerine ekledi.

İçişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın açıkladığı önlemlerle ilgili 81 ile genelge gönderdi.

Öte yandan toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı kolluk kuvvetleri tarafından takip ediliyor.