Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında dükkânını geçici olarak kapatıp, müşterisinin evine giden berberlere kesilen cezaların artması üzerine Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sezayi Kara, üyelerini uyardı. Gazetemize konuşan Kara “Sağlık Bakanlığı insanlara bir metreden fazla yaklaşılmamasını istiyor. Fakat biz insanlarla bire bir temas hâlindeyiz. İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye uyarak, evde kalmalıyız” dedi. Berberlerin müşteriden gelen taleplere uymaması gerektiğini vurgulayan Kara “Vatandaşımız çağırıp gidiliyorsa ne anlamı kaldı. Müşteri 24 saat çağırır. ‘Tıraş et’ der. Bir eve tıraşa gidip oradakilerden virüs kapmamanın bir garantisi yok. Aynı şekilde kendisinde eğer virüs varsa onlara bulaştırabilir. Kendimizi korumalıyız. Esnafımız zor durumda. En azından kira yardımı veya diğer yardımlar yapılırsa rahatlanır ve beklenir. Devletimiz bir an evvel küçük esnafa maddi yardımda bulunmalı ki berberler bu yollara başvurmasın” diye konuştu.

BU YOLLARA BAŞVURMAYIN

Oda olarak, berberleri meslekten menetme gibi bir yaptırım haklarının olmadığını ifade eden Kara “Eve tıraşa gittiği ortaya çıkan esnafa ilk olarak para cezası verilir ve uyarılır. Eğer ikinci defa aynı suçu işlerse bu defe İçişleri Bakanlığının genelgesine uymadığı için savcılığa sevk edilir. Biz esnafımıza gerekli duyuruyu yaptık. ‘Bu yollara başvurmayın’ dedik. Ancak kimileri dükkânının camına gazete kâğıdı yapıştırıp içeride tıraş ediyor, kimisi de evlere gidiyor. Biz bunu yaparsak, tedbirlerin hiçbir anlamı kalmaz. O zaman niye dükkânlar kapatıldı ki? Doğru bulmuyoruz” ifadesini kullandı. Esnaftan her gün, maddi açıdan zorlandıkları yönünde şikâyet aldıklarını kaydeden Kara “Berberlerimiz, randevu usulü içeride bir kişi olacak şekilde en azından birkaç saat çalışmak istiyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Bakanlığa talepte bulunacağız” şeklinde konuştu.