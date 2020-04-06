Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.

"PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.

Duyuruda, "Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa sürede e-Devlet Kapısı üzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı.



e-PTTAVM Ücretsiz Maske Başvurusu | PTT'den Ücretsiz maske nasıl alınır? | EpttAVM bedava adrese teslim Maske e-PTTAVM'den vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar e-PTTAVM ücretsiz maske başvurusu, PTT'den ücretsiz maske nasıl alınır?' sorularını aratmaya başladı. Ancak daha sonra başvuruların e-Devlet üzerinden yapılmasına karar verildi. e-PTTAVM başvuru süreci ve ücretsiz adrese teslim maske için haberimizin detaylarına göz atabilirsiniz.