Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier Solana ile koronoya yakalanmaları sebebiyle görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bakan Çavuşoğlu'ndan NATO Eski Genel Sekreteri Solana'ya geçmiş olsun dileği
06.04.2020 - 13:01 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 13:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu eski İspanyol mevkidaşı ve NATO Eski Genel Sekreteri Solana koronoya yakalanmaları sebebiyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kaynak: İHA
Etiketler : çavuşoğlu,koronavirüs,
694286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694286.aspx
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