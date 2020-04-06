Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İspanya Eski Dışişleri Bakanı ve NATO Eski Genel Sekreteri Javier Solana ile koronoya yakalanmaları sebebiyle görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.