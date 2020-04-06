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Bakan açıkladı! 12 hakim ve savcı ile 55 personelin testi pozitif çıktı
06.04.2020 - 14:54 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelen son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Covid-19'la bağlantılı "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı" dedi. Bakan Gül, "12 hakim ve savcı ile 55 personelin testi pozitif çıktı, sağlık durumları iyi" açıklamasını yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : soruşturma,
694302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694302.aspx
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