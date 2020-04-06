Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB: Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.