MSB: Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
MSB: Sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri ileri bir tarihe ertelendi
06.04.2020 - 15:02 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 15:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,MSB,
694306 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694306.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER