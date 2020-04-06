Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya’da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında ülkemizde alınan geniş güvenlik önlemleri devam ediyor. Sakarya İl Hıfzıssıhha Kurulunun korona virüs tedbirleri kapsamındaki kararıyla Akyazı ilçesinde bulunan yaylalar vatandaşlara kapatıldı. Boşaltılmaya başlanan yaylalarda kalan vatandaşlara ise jandarma ekiplerince ‘evinize dönün’ çağrısı yapılırken yarın itibariyle Akyazı'daki yayla yollarının kapatılacağı öğrenildi.