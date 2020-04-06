Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy Beldesi 06.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.
Kamuoyuna duyurulur” denildi.
Niğde’de 1 belde daha karantina altına alıntı
06.04.2020 - 17:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 17:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy beldesi yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. Son belde ile Niğde’de toplamda 1 köy 2 belde karantina altına alınmış oldu.
Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy Beldesi 06.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.
Kaynak: İHA
Etiketler : niğde,karantina,belde,
694341 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694341.aspx
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