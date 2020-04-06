Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Çiftlik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı doğrultusunda korana virüs (Covid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Çiftlik ilçemize bağlı Bozköy Beldesi 06.04.2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina altına alınmıştır.

Kamuoyuna duyurulur” denildi.