Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede #COVID19 virüsü kapsamında alınan ve alınabilecek ek önlemler kapsamında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile telefonda görüştü
06.04.2020 - 21:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 21:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede #COVID19 virüsü kapsamında alınan ve alınabilecek ek önlemler kapsamında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Etiketler : Bakan Akar,
694392 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694392.aspx
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