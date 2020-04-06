Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede #COVID19 virüsü kapsamında alınan ve alınabilecek ek önlemler kapsamında bilgi alışverişinde bulunuldu.