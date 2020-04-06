MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklama ile yeni tip korona virüs sebebiyle hastaneye yatırıldığını duyurdu. Yıldız yaptığı paylaşımda, “Covid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun” ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız koronavirüs tedavisi için hastaneye yatırıldı
06.04.2020 - 23:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs (Covid-19) sebebiyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.
Etiketler : MHP,
694411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694411.aspx
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