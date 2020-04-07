Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, İstanbul Tarabya’daki Huber Köşkü’nden video konferansla gerçekleştirilen toplantı 3 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan toplantının ardından açıklamalarda bulunurken özetle şunları söyledi:

∂ Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız. Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamamız vardır.

∂ Test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiği daha aştık.

∂ Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur.

∂ Yeşilköy Atatürk Havalimanı’nda bir hastanenin plan-proje çalışması şu anda hızla devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe’deki havaalanının bulunduğu yere hastane yapıyoruz. Biner yataklı olacak bu hastaneler 45 günde bitirilip halkımızın hizmetine sunulacak.

∂ Üretimine ara veren veya azaltan işletmelerimizdeki çalışanlarımızın ücretlerinin asgari ücreti geçmeyecek şekilde üçte ikisini devlet olarak biz ödüyoruz. Bu ödemeleri de doğrudan çalışanlarımızın hesabına yatırmak suretiyle gerçekleştiriyoruz.

∂ KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin işletmemize; nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi ödemelerini erteleme imkânı sağlıyoruz.

∂ Şimdiye kadar 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik.

∂ 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık. İhtiyacı olan hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin.

∂ Aldığımız ve alacağımız tedbirler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üstesinden geleceğiz. Yaşadığımız koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açık görünüyor.