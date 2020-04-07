Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk ücretsiz maskeler bugün PTT Kargo aracılığıyla dağıtılacak.

Vatandaşın yoğun talep gösterdiği siteye bir saatte yaklaşık 5 milyon tıklanma oldu. Bunun için sistem altyapısının e-Devlet Kapısı'na taşınması kararlaştırılırken, gerekli yazılımın bugün tamamlanarak sistemin aynı adres üzerinden yeniden devreye alınacağı öğrenildi.

Buna göre, maskeler ister bireysel istenirse de aile üyelerinin bilgileri birlikte girilerek sipariş edilebilecek.

Her bir vatandaşa haftada 5 maskeden oluşan bir paket sipariş etme hakkı tanınacak.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskelerle ilgili yaş şartı da getirildi.