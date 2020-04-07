Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.
Bakan Kasapoğlu: 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ediyoruz
07.04.2020 - 11:01 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 11:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kasapoğlu, 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ettiklerini açıkladı.
Etiketler : sağlık personeli,mehmet muharrem kasapoğlu,
694519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694519.aspx
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