Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek"
Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
07.04.2020 - 11:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum:"Koronavirüs tedbirleri kapsamında, egzoz gazı emisyon ölçüm süresi dolan vatandaşlarımız 3 ay içerisinde ölçüm yaptıramamaları halinde, bu süre sonundan itibaren 45 gün içerisinde emisyon ölçümlerini yaptırabilecek"
Etiketler : Kurum,
694531 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694531.aspx
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