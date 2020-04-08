MSB:"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
MSB: 8 terörist etkisiz hale getirildi
08.04.2020 - 18:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG’li terörist ile Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,
694921 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694921.aspx
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