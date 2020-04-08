Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Yeşilören köyünde 2 koronavirüs vakasının tespit edilmesi üzerine salgının kontrol altına alınması için Kurşunlu Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararınca köyün ikinci bir değerlendirmeye kadar karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, köyde meydana gelebilecek arıza veya ihtiyaçlar doğrultusunda yetkililerin köye kolluk birimleri gözetiminde giriş çıkış yapabileceği aktarıldı.

Kentte Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü de daha önce karantinaya alınmıştı.