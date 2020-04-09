Ayrıntılar geliyor...
Bakan Albayrak: Ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz
09.04.2020 - 15:16 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 15:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Albayrak:"Her alanda tarihi atılımların ve büyük ideallerin gayretindeyiz. Cari açığa darbe vuracak, enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesindeyiz. 3 sondaj, 2 sismik gemimizle milletimizin haklarını koruma, ülkemizin zenginliğini artırma mücadelemizi sürdüreceğiz."
Kaynak: İHA
Etiketler : Bakan Albayrak,
695168 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695168.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER