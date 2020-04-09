Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de hastane yapılacağını açıklamasının ardından dün itibariyle bu iki noktada hareketlilik başlamıştı. Bugün de iş makinelerinin sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaları hız kazandı. Alanda hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar havanın kararmasına rağmen akşamda tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında havalimanı içerisinde belirlenen alana 45 günlük sürede bin yataklı hastanenin bitirilmesi planlanıyor.
Atatürk Havalimanı’ndaki hastane çalışması aralıksız sürüyor
09.04.2020 - 22:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 - 22:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı’nda yapılacak olan bin yataklı hastane için çalışmalar, havanın kararmasına rağmen aralıksız devam ediyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Atatürk Havalimanı,
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