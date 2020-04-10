Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.
Adalet Bakanlığından cezaevlerinde alınan tedbirlerle ilgili yeni karar
10.04.2020 - 21:41 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 21:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında, cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini, Bilim Kurulunun önerisiyle 30 Nisan'a kadar uzattı.
Kaynak: AA
Etiketler : Adalet Bakanlığı,
695588 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695588.aspx
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