İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda, “Bu gece saat 24:00 ile 12.04.2020 Pazar günü saat 24:00 arasında; İstanbul sınırları içesindeki tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” dedi.
Vali Yerlikaya’dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili paylaşım
10.04.2020 - 22:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı paylaşımla kent sınırları içerisinde bulunan bütün vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığındı duyurdu.
Etiketler : ali yerlikaya,istanbul,vali,
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