Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Artık nisan ayına gelindiğini, güneşin, ısınan havanın, canlanan doğanın cazibesinin, vatandaşları dışarıya davet edeceğini vurgulayan Koca, “Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Şu ana kadarki kazanımı kaybetmemeliyiz. Size söyleyeceğim şu; biz, çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım. Büyük bahara daha var, evde kalalım” dedi.

Bakan Fahrettin Koca, test sayısı arttıkça, temas ölçütlerini gözeterek vakaları daha erken tespit ettiklerini ve riski kontrol altına alma güçlerinin arttığını vurgu-layarak, şöyle devam etti: “Hayatı kolaylaştırmak istiyoruz. Maske kullanımını kolaylaştırmak için ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza maskeyi ücretsiz dağıtmaya başladık, e-Devlet üzerinden talep edenlere göndermeye devam ediyoruz. Ayrıca bugün İstanbul’da ve Ankara’da 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza, devamında da bütün Türkiye’de özellikle 31 ilimiz başta olmak üzere eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu önümüzdeki günlerde birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna öncelikle mesajla bir kod ulaştırmış olacağız. Bizim ilaç takip sisteminde olduğu gibi bunu takibe almış olacağız. Vatandaşlarımız, herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecek.”

Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısının giderek azaldığını gösteren bir tabloyu paylaşan Koca, “Geçen toplantıda Türkiye olarak erkenden kullanmaya başladığımızı belirttiğim ilaçların faydasından, her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim” diye konuştu. Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Trabzon ve Rize’nin genel durumunu haritalarda gösteren Koca, Türkiye’deki genel dağılıma göre bazı yerlerde hastalığın seyrinin daha ciddi olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Koca, “Bir söz vardır, hepimiz diğerinin bir uzvu gibidir. Yani hepimiz birbirimizin eli, ayağı, gözü, kalbiyiz. Kendimizi korumanın yolu başkasına dikkat ve ihtimamdan geçer. Toplumumuzda çok yüksek bir duyarlılık var. Teşekkür ediyorum. Sözlerimi bitirirken herkes şuna emin olsun ki millet, devlet el birliğiyle biz bu koronayı mutlaka yeneceğiz” ifadelerini kullandı.