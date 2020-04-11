Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” denildi. Yasak dün gece itibarıyla başladı. Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı başlamadan yakınlarının yanına gitmek için yola koyulurken, trafikte yoğunluklar oluştu.