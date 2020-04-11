Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Broşürde, hastalara bakım hizmeti sunan aile bireylerinin eve ziyaretçi kabul etmemeleri, hastanın ilaçlarını düzenli olarak kullanmasını sağlamaları, hastanın durumunda kötüleşme veya solunum güçlüğü olması halinde 112’yi aramaları, hastanın öksürme ve hapşırma sırasında ağzını ve burnunu tek kullanımlık mendille kapatmasını sağlamaları, hastanın bol miktarda sıvı almasını ve hastayı mümkünse diğer aile bireylerinden ayrı bir odada tutmaları uyarılarında bulunuldu. Hasta yakınlarının hasta ile aynı odada bulunurken tıbbi maske takmaları, aynı odada iken maskeye veya yüzlerine dokunmamaları, odadan ayrıldıktan sonra da maskeyi çöpe atmaları gerektiği belirtildi. Hasta yakınlarına ayrıca hastanın kaldığı evde mümkünse 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan bireylerin bulunmamasını sağlamaları istendi. Hastanın sık olarak dokunduğu yerlerin de günde en az bir defa dezenfekte edilmesi gerektiği belirtildi.