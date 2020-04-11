Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri İspanya, İtalya, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ ve Kuzey Makedonya’ya gönderilmişti. Bu defa uçaklar İngiltere için havalandı. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı. Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine yer verildi. Ayrıca, paketlerin üzerine, “Türkiye'den Birleşik Krallık halkına sevgilerle" notu düşüldü.

BUGÜN DE GİDECEK

İngiltere'ye bugün de tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi planlanıyor. İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı arayarak teşekkürlerini iletti. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott "Bu yardım, böylesine zor zamanda dayanışma ve iş birliğinin harika bir örneğidir. Dost, kara günde belli olur" dedi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Yalçın "Yardımlar, Türkiye'nin İngiltere'ye, bu salgın nedeniyle karşılaştığı sıkıntılı ve güç durum karşısında dayanışma ve destek girişimidir" diye konuştu. Millî Savunma Bakanlığı ise salgına karşı alınacak tedbirler kapsamında Libya'ya sağlık malzemesi gönderdi. TİKA da salgınla mücadeleye destek olmak amacıyla Tunus'ta bir hastaneye tıbbi görüntüleme sistemi hibe etti.

DSÖ: ERDOĞAN’I TAKDİR EDİYORUM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirtti. Ghebreyesus, “Türkiye’nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı. Kendi sınırlarımız içinde elimizden gelenin en iyisini yaparken, ihtiyaç duyanları da desteklemeliyiz” dedi. Örgütün Türkiye temsilcisi Pavel Ursu da “Türkiye teşhis ve tedavi ile farkını ortaya koyuyor” diye konuştu.