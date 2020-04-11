Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in talimatıyla bölgede yaşayanların maske ihtiyacının temin edilmesi amacıyla bir atölye kuruldu. Resulayn Mahalli Meclisinin desteğiyle, Halk Eğitim Merkezinde oluşturulan atölyede görevlendirilen kursiyer kadınlar, sağlık kontrollerinden geçip hijyen tedbirlerini aldıktan sonra başladıkları çalışma ile cerrahi maske üretimi yapıyor. Resulayn Koordinatörü Kaymakam Erdinç Dolu, tedbirleri en üst seviyede almaya devam ettiklerini, bölgede görev yapan Mehmetçikler, sağlık çalışanları ve halka dağıtılmak üzere kurdukları atölyede 12 kursiyerin çalışmaya başladığını ve günde bin adet maske üreteceklerini ifade etti.