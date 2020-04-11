Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altıeylül ilçesinde K.S'nin, Gönen ilçesinde de R.M ve H.D'nin izinsiz maske üretimi ve stok yaptığı bilgisini aldı. Operasyon düzenleyen ekipler, K.S'ye ait araçta yaptıkları aramalarda 5 bin maske, 2 bin de eldiven ele geçirdi.

R.M. ve H.D'nin Bandırma Organize Sanayi Sitesi'ndeki araçlarında yapılan aramalarda ise 450 maskeye el konuldu.

Operasyonda, K.S. gözaltına alındı, R.M. ile H.D'ye ise 9 bin 450 lira para cezası kesildi.