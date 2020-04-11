Silvan'a bağlı Şanlı köyünde ikamet eden bir kadına, İstanbul'daki kızının yanından döndükten sonra korona virüs testi yapıldı. Testleri pozitif çıkan kadın Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bunun üzerine 3 kişilik ailesi ile diğer kızı ve damadına da test yapıldı. Testlerden sonra 5 kişi evde karantinaya alındı.
İstanbul'dan gelen kadının korona virüs testi pozitif çıktı
11.04.2020 - 11:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'daki kızının ziyaretinden Diyarbakır'ın Silvan ilçesine dönen kadına yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Kadın hastaneye kaldırılırken 5 yakını evlerinde karantinaya alındı.
Etiketler : İstanbul,
695707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695707.aspx
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