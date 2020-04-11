Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Suşehri İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Çakırlı, Erence, Akşar köyü ile ilçe merkezinde bulunan Tepeardı Mahallesi'nde bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan Koyulhisar ilçesi Boyalı köyünün 29 Mart'ta karantinaya alındığı anımsatılan açıklamada, sosyal izolasyonun tamamen sağlanması amacıyla karantina süresinin 18 Nisan'a uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, aynı gün karantinaya alınan ve 14 günlük süreci tamamlayan Koyulhisar ilçesinin Dilekli, Suşehri ilçesinin Gökçekaş ve Boyalıca köylerinde ise sosyal izolasyonun sağlanmasıyla karantina kararlarının kaldırıldığı kaydedildi.