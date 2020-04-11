Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 5 bin 138 kişiye Covid-19 tanısı konulduğu 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 52 bin 167, can kaybının ise 1101 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor." dedi.

Tanıda daha hızlı olunduğunu ve tedavinin erken başladığını belirten Koca, "Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." ifadesini kullandı.