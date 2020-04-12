Karalama kampanyalarına milletin itibar etmeyeceğini ifade eden Yalçın “MHP, sokağa çıkma yasağına uyulması için olanca titizliğin gösterilmesini, vatandaşlarımızdan hararetle beklemektedir. Yasak kararına riayet edilmesi, toplum sağlığı açısından alınan tedbirlerin ve koronavirüse karşı sürdürülen mücadelenin etkili olması bakımından elzemdir. Bu hususta MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda bütün teşkilatlarımız uyarılmıştır” dedi.
MHP'li Yalçın'dan çağrı: Sağlığınız için yasağa özen gösterin
12.04.2020 - 05:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 05:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına sağlıkları için uymaları çağrısında bulundu.
Etiketler : semih yalçın,
695903 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695903.aspx
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