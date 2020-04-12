Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karalama kampanyalarına milletin itibar etmeyeceğini ifade eden Yalçın “MHP, sokağa çıkma yasağına uyulması için olanca titizliğin gösterilmesini, vatandaşlarımızdan hararetle beklemektedir. Yasak kararına riayet edilmesi, toplum sağlığı açısından alınan tedbirlerin ve koronavirüse karşı sürdürülen mücadelenin etkili olması bakımından elzemdir. Bu hususta MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda bütün teşkilatlarımız uyarılmıştır” dedi.