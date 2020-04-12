Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Bu kapsamda her il ve ilçe teşkilatı en az bir nöbetçi görevli bulunduruyor. Teşkilata gelen ya da telefonla arayan vatandaşlar bu kişiye sıkıntılarını aktarabiliyor. Bu sayede illerde durumun ne olduğu, alınan korona tedbirlerine uyulup uyulmadığı, vatandaşların illere giriş çıkışlarıyla ilgili sıkıntılar, alınan önlemler ve nelerin eksik olduğu anında öğrenilebiliyor. AK Parti’nin 10 milyon 400 bin üyesi de bu süreçte hükûmete destek oluyor. Bir yandan bu üyelerle görüşülüp ihtiyaçları olup olmadığı sorulurken; diğer yandan da onlardan çevrelerinde gördükleri eksikleri teşkilat başkanlıklarına bildirmeleri talep edildi. Ayrıca, üyelerden hükûmetin aldığı korona önlemlerine uymaları ve bu konuda çevrelerindeki vatandaşları da uyarmaları istendi. Bu eksiklikler bir rapor hâline getirilip Genel Merkez’de toplanıyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuluyor. Öte yandan, teşkilat başkanları koronavirüs salgınından korunmak için yerel üreticilerle görüşmelere başladı.