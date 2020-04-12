Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), koronavirüse karşı kışlalarda birbiri ardına tedbirleri devreye sokuyor. Son olarak terhis ve celplerin durdurulmasına yönelik çalışma yapıldığı belirtilirken, bedelli askerlik yapacakları yakından ilgilendiren önemli bir gelişme de yaşanıyor. Bakanlık kaynakları koronavirüsle mücadele kapsamında bedelli askerliğin uzaktan eğitime dönüştürülebileceğinin sinyalini verdi. Silahaltına alınacak on binlerce yükümlü son gelişmeleri merak ederken, dövizli askerlikte uygulanan uzaktan eğitimin bedelli askerlik için nasıl olacağı konusu gündeme geldi. İşte detaylar: Öncelikle uzaktan eğitim alacak kişiler, MSB’nin kendi internet sitesi (https://www.msb.gov.tr/) üzerinden başvuru ve kayıt işlemlerini yapacak. İnternet sitesinde dersler üç ana başlık hâlinde gösterilecek. Konu başlıklarına tıklayarak derslere ve sınavlara erişilebilecek. İlk ana ders başlığı 8 alt başlıktan oluşacak. Derslere ait videolar izlendikten sonra sınav yapılacak. Bu şekilde tüm derslerin izlenip soruların cevaplanması gerekiyor. Bu işlemler yapılırken ders ilerleme durumu da kontrol edilecek. Ders ilerleme durumu blokunda yeşile dönen alanlar o derslerin tamamlandığını, kırmızı alanlar ise o derslerin henüz tamamlanmadığını gösterecek. Uzaktan eğitim uygulamasında ders içeriklerini tamamlamak için herhangi bir süre öngörülmüyor. Ancak tüm bölümleri tamamlama zorunluluğu var. Bütün dersler tamamlanarak eğitim sona ermeden ‘bedelli’ de bitmeyecek.

KORONA TEYAKKUZU

TSK’da üst seviyede tedbirler de devam ediyor. Askerî okullar tereddüt gösterilmeden kapatıldı. Askeri terminolojide de yeri olan ‘yerinde kal’ prensibi hayata geçirildi. Odada isen odada, binada isen binada, kışlada isen kışlada kal emri verildi. Bunlara ek olarak MSB bünyesinde terhis ve celplerin geçici olarak durdurulması yönünde bir çalışma yapıldığı da belirtiliyor.