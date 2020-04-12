Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 05.23 sıralarında İran’ın Hoy kentinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. İran’a sınır olan Van’ın Başkale ve Saray ilçelerinde de hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.