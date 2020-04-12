Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve vatandaşları korumak için daha önce açıklanan Tepecik Mahallesi'ndeki 1011. Sokak’ta bulunan 20 ve 30 numaralı 2 binaya ek olarak, Tepecik Mahallesi 2009. Sokak'ta bulunan 46 numaralı tek katlı bina ile Konaklı köyünün karantinaya alındığı belirtildi. Bu alanlara tüm giriş çıkışların yasaklandığı bildirilen açıklamada, karara uymayanlara 3 bin 150 lira idari para cezası verileceği ve haklarında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesine göre işlem yapılacağı kaydedildi.
Kozluk’ta bir bina ve köy karantinaya alındı
12.04.2020 - 10:15 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 10:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’ın Kozluk ilçesinde iki binanın ardından bir bina ve 1 köy daha korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : batman,kozluk,karantina,
695949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695949.aspx
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