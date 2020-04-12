Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığının yaptğı açıklama şöyle:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilimizde 10 Nisan 2020 tarihinde saat 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlamış olup bugün gece saat 24.00’a kadar devam edecektir.

31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımız sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinde kalarak alınan karara yüksek bir oranda uyum sağlamıştır.

Ancak bazı illerimizde az sayıda da olsa alınan kararlara uymayan vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirilmiştir.

Vatandaşlarımıza, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aldığımız tedbirlere, göstermiş oldukları duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkür ederiz. "