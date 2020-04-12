Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memuru İşık'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
12.04.2020 - 18:41 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 18:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta silah kazası sonucu şehit olan polis memuru Beytullah Melih İşık'ın ailesine taziyelerini iletti.
Kaynak: AA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,şehit polis memuru,
696056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696056.aspx
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