Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üst Kurulun Twitter'dan ve internet sayfasından paylaştığı, farklı mekanlardan görüntülerin yer aldığı videoda, "Yarın sağlıkla kucaklaşmak için bugün evde kal" ifadesi kullanıldı.

Camilerin yanı sıra berber, kuaför ve kafeterya gibi koronavirüs sebebiyle önlem amacıyla çalışmalarını durduran esnaftan ve iş yerlerinden görüntülerin yer aldığı videoda, şunlar kaydedildi:

"Bakmayın öyle ayrı gayrı durduğumuza. Kapımız her daim herkese açıktır bizim. Kimseyi geri çevirmeyiz. Şu an sadece geçici bir önlem halindeyiz. Yakında o kapılar yeniden açılacak. Gelenlerimiz, gidenlerimiz eksik olmayacak. Yani eninde sonunda her birimiz doya doya kucaklaşacağız. Güzel yurdumuzun her bir köşesi, güzel insanlarla dolacak. Bugün evdeyiz, doğru yerdeyiz. Zaten nerede olursak olalım aslında biz hep birlikteyiz."