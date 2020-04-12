İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum"

Soylu: "Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir"