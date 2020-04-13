Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaymak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uyarak evde kaldıkları için Samsunlulara teşekkür etti. "Evde kal" çağrısında bulunan Kaymak, "Hafta sonu olduğu gibi yarından itibaren de zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kısıtlama devam ediyor. Kıymetli vatandaşlarımıza güveniyor ve evde kalın, sağlıklı kalın diyorum." ifadelerini kullandı.