Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın istifası kabul etmemiştir, kendisi görevine devam edecektir. Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır” ifadelerine yer verdi.
İbrahim Kalın: Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır
13.04.2020 - 01:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 01:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Birlik ve beraberliğimize kimse balta vuramayacaktır” dedi.
Etiketler : ibrahim kalın,süleyman soylu,
696111 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696111.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER