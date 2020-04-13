Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Huber Ofisi'nde çekilen fotoğrafına yer veren Altun, "Allah ömrünüze bereket, gücünüze güç katsın Sayın Cumhurbaşkanım." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
13.04.2020 - 01:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 01:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayar başında çalışırken çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,
696113 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696113.aspx
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