Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Ankara’da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'da balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu. Bir grup vatandaş ise konvoy oluşturarak Bakan Soylu’nun evinin önüne gelerek slogan attı. Grup yanlarında getirdikleri Türk Bayraklarını açarak istiklal marşını okudu. Sosyal mesafeyi de koruyan grup araçlarına binerek dağıldı.
Bakan Soylu'nun istifasının reddedilmesi Ankara'da coşkuyla karşılandı
13.04.2020 - 02:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 02:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesinin ardından Ankara’da vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00.00'da balkon ve camlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
Etiketler : süleyman soylu,süleyman soylu istifa,
696115 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696115.aspx
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