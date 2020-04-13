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Bakan Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam!
13.04.2020 - 12:16 | Son Güncelleme: 13.04.2020 - 12:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu:"Sokağa çıkma yasağı ile ilgili, sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu arttırmıştır.Allah mahcup etmesin.Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah..."
Etiketler : bakan soylu,istifa,açıklama,
696217 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/696217.aspx
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