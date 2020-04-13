Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Başkent Ankara'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının bittiği ilk iş gününde meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı.

İçişleri Bakanlığınca getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi ancak Kovid-19 önlemleri kapsamında kent genelinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor.

Emniyet birimlerinin kontrol noktalarında istisna kapsamı dışındaki kişiler uyarılarak evlerine gönderiliyor. Araç sürücüleri ve yolcuların ateşi de ölçülüyor. Ayrıca toplu taşıma araçlarını durduran ekipler sosyal mesafe denetimi yapıyor.

Otobüs şoförleri ve yolcuların maske takıp takmadığı kontrol ediliyor.

Öte yandan polis, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve parklarda dolaşan vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz ediyor.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararına göre bugünden itibaren başkentte toplu taşıma araçları ile içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Ayrıca maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmayacak. Maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara da ayrı ayrı ceza uygulanacak.

İstanbul yasağın ardından haftaya sakin başladı

İstanbul, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftaya sakin başladı.

Yasaktan sonra işine gitmek durumunda olan vatandaşların oluşturduğu trafik dışında kent genel olarak sakinliğini koruyor. Toplu taşıma araçlarının kullanımı ve yaya sayısının oranı düşerken vatandaşların genellikle özel araçlarıyla hareket ettiği görülüyor.

Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan İstanbul'un tarihi ve turistik bölgelerinde sessizlik hakim.

Normal günlerde kalabalık olan Taksim, Ortaköy, Bebek, Galata gibi semtler de bir hayli sessiz.

Polis, tedbirler doğrultusunda kent genelindeki çalışmalarını sürdürürken belediye görevlileri de dezenfeksiyon yapıyor.

Sosyal mesafe, market kuyruğunda ihlal edildi

Yine sessizliğin hakim olduğu bir başka ilçe olan Üsküdar'da ise havanın güzel olması nedeniyle bazı vatandaşlar deniz ulaşımını tercih etti. Sahil şeridinde, polis ve zabıta ekipleri tedbirler kapsamında beklemeye devam ediyor.

Kadıköy'de ise Boğa Meydanı ile Rıhtım sakinliğini korurken, Bağdat Caddesi'ndeki bazı marketlerin önündeki sıra ve araç kuyruğu dikkati çekti. Cadde Bostan Sahili'nde ise bazı vatandaşlar maske ve eldiven ile bazıları ise tedbir almadan yürüyüş yaptı.

Tarihi Yarımada sessizliğe büründü

İstanbul'un en hareketli semtlerinden Beyazıt ve çevresinde de sessizlik hakim oldu. Güvercinlere kalan Beyazıt Meydanı yakınındaki tramvay ve otobüs durağı da sakindi.

Ulaşım ağı olarak kentin en kalabalık noktalarından biri olan Aksaray Metro İstasyonu'nun çevresi de sessizliğini koruyor.

Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Ayasofya gibi kentin en önemli mekanlarını içinde barındıran Tarihi Yarımada'da ise sakinlik hakim. Bu bölgelerde polis ekipleri görev yapmayı sürdürüyor.

Kentin simgelerinden Galata Köprüsü'nde de vatandaşların şu hassas günlerde dolaşmadığı, köprüde balık tutan kimsenin de olmadığı görüldü.

Ege Bölgesi'nde sakinlik hakim

İzmir, Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

İzmir'in meydanlarında yoğunluk gözlemlenmezken banka ve kamu binalarının önünde vatandaşların olduğu görüldü. İzmir'de 2 günlük sokağa çıkma yasağında ise yasağı ihlal edenlere 17 adli, bin 223 idari işlem uygulandı, 2 milyon 460 bin lira para cezası kesildi.

Meydanların boş olduğu Aydın'da Adnan Menderes Bulvarı ile Sevgi yolunda sakinlik hakim.

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ve Bayramyeri Meydanı'nda "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyulduğu gözlemlendi. Kentte daha önce yoğun olan bazı caddelerde çok az trafik olduğu görüldü.

Uşak'ta ise vatandaşlar evlerinde kalarak kentin en yoğun alanları İsmet Paşa ve Zübeyde Hanım Caddelerini boş bıraktı, sokaklarda ancak birkaç kişiye rastlandı.

Manisa'da sokakların sessizliği gözlemlenirken kentin en işlek yolları olan Mimar Sinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, Kenzi, İzmir ve Kumludere Caddeleri de boş kaldı.

Antalya ve Muğla sakin

Antalya'nın sahil, plaj ve meydanlarında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesine rağmen sakinlik sürüyor.

Yasağın kaldırılmasının ardından kentte bazı cadde ve sokaklarda çok az trafik yoğunluğu olduğu görüldü. Eskiden yoğunluk oluşan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Cumhuriyet Meydanı ve Işıklar Caddesi'nde sessizlik sürüyor.

Sokağa çıkma yasağının kalkmasına rağmen kentte bazı dükkanların hala kapalı olduğu dikkati çekti.

Muğla'nın turizm merkezleri Marmaris, Bodrum, Fethiye, Datça, Ula ile merkez ilçe Menteşe'de eskiden yoğun olan meydanları, sahil ve yürüyüş yolları, ünlü plajları boş kaldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da sessizlik hakim

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te vatandaşlar, Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan "Evde kal" çağrılarına büyük oranda uydu.

Gaziantep'te, iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından kentte yine sakin bir gün geçiyor. Kentin en işlek noktası olan Gaziantep Üniversitesi Bulvarı civarı başta olmak üzere yoğun trafiğin olduğu caddelerde sakinlik gözleniyor.

Şanlıurfa'da normal şartlarda yoğun yaya trafiğinin olduğu Haşimiye Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.

Malatya'da ise işlek cadde, sokak, meydan ve park gibi yerlerde yoğunluğun azaldığı görülüyor

Benzer durumun yaşandığı diğer illerde ise kent merkezlerindeki yoğunluk ciddi oranda azaldı.

Doğu ve Güneydoğu'da "Evde kal" çağrısına uyuldu

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta da "Evde kal" çağrısına uyuldu.

65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen kısıtlama, 1 Ocak 2000'den sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının geçici yasaklanması ile valiliklerce hayata geçirilen ilave tedbirler de artırıldı.

Vatandaşların tedbirlerle uyması ile bölge genelinde cadde, sokak, meydan ve parklarda sakinlik gözlendi.

Normalde yoğunluğun yaşandığı kent meydanlarının uygulanan tedbirler ve denetimlerle boş kaldığı görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri de sık sık araçlardan vatandaşlara evde kalmaları konusunda Türkçe ve Kürtçe anonslarla uyarıda bulunuyor.

Trakya'da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Trakya'da Kovid-19 ile mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Edirne'de hafta başı olması dolayısıyla kent merkezi, Selimiye Meydanı ve Saraçlar Caddesi'nde hareketlilik yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri girişi bariyerle sınırlandırılan caddede ateş ölçümü yaptı.

Bazı bankaların önünde kalabalıklar oluşurken, banka ve fatura ödeme noktaları dışında sokak ve caddeler boş bir görüntü sergiledi.

Kırklareli'nde vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında, uzmanların "evde kalın" çağrısına büyük oranda uyuyor.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, bazı meydan, cadde ve sokaklarda haftanın ilk günü insan ve araç hareketliliği oldu. Kentteki büyük çoğunluk uzmanların çağrısına uyarak zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti. Dışarıda olan vatandaşların da bir kısmı eldiven ve maske takarken bazıları ise hiç tedbir almadı.

Kentte tedbirlerin ilk günlerine nazaran Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerinde az sayıda hareketlilik yaşandı.

Tekirdağ'da "evde kal" çağrısına uyuluyor.

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik ve Yalova'da da "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuldu.

Bursa'da, insan yoğunluğunun normal zamanlarda en fazla olduğu yerlerden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı ve Kent Meydanı'nda sakinliğin hakim olduğu gözlendi.

Hava sıcaklığının 20 derecelere yaklaştığı kentte, güzel havaya rağmen cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanmıyor.

Meydanlara çıkan bazı yollarda önlem alan polisler zorunlu haller dışında vatandaşların geçişine izin vermiyor, sosyal mesafeyi korumayanlara da uyarılarda bulunuyor.

Eskişehir'de kent merkezinde geçmişte yoğunluğun görüldüğü Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, İsmet İnönü Caddesi, İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi sakin günler yaşıyor. Vatandaşların büyük oranda evden çıkmaması nedeniyle buralardaki yoğunluk düştü.

Bilecik'te de "evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Kentin en işlek noktası olan Tevfik Bey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Osmanlı Tuğrası Anıtı'nın bulunduğu bölgede kalabalık gözlenmedi.

Ertuğrulgazi Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda emniyet ekipleri, vatandaşları anonslarla uyarıyor.

Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun olan bölgelerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kızılay Caddesi'nin sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından sakin olduğu görüldü.

Çanakkale ve Yalova'da da daha önce çok sayıda insanın kullandığı yerler sakin günler yaşıyor.

İç Anadolu'da halk evinde

Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar "evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.

Kayseri'de 2 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi işlek alanların kısmen sakin olduğu görüldü.

Sivas'ta şehrin en işlek caddelerinden Atatürk Caddesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılırken güvenlik güçleri, vatandaşları sosyal mesafeye uymaları için uyardı.

Nevşehir’de, vatandaşların büyük bölümü "evde kal" çağrısına hassasiyet gösteriyor. İl merkezi ve ilçelerdeki ana caddelerin ulaşıma kapatılmasının ardından araç trafiğinin de sakinleştiği gözlendi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nın boş olduğu gözlendi. Kentin en işlek yerlerinden Lise Caddesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanmasıyla en sakin günlerini yaşıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı ve Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yoğunluk görülmedi. Kent genelinde vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadıkları gözlendi.

Kırıkkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda kısmen sakinlik gözlenirken, insanlar alınan önlemlere genelde uyarak evlerinde kalmayı tercih etti.

Kırşehir'de, Cacabey ve Ahi Evran meydanlarında insan yoğunluğunda hissedilir seviyede azalma görüldü.

Ordu ve Giresun

Ordu ve Giresun'da vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan çağrılar, yayımlanan genelgeler üzerine büyük ölçüde sokağa çıkmıyor.

İçişleri Bakanlığınca Kovid-19 mücadele kapsamında 48 saatlik sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 ilden biri olan Ordu'da, yasağın ardından da sokaklarda sakinlik gözlendi.

Vatandaşlar, tedbirler kapsamında yapılan çağrılara kulak vererek gönüllü şekilde evinde kalmaya devam ediyor.

Az sayıda kişi dışarı çıkarken kentteki Demokrasi ve Köprübaşı Meydanlarında sessizlik hakim.

Sık kullanılan cadde ve sokaklarda ise vatandaşların geçişine kontrollü izin veriliyor.

Giresun'da ise halkın yoğun bulunduğu Atatürk ve Osman Ağa meydanlarında en sessiz günler yaşanmaya devam ediliyor.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da sokaklar sakin

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Konya'da Mevlana Meydanı'nın yanı sıra Alaaddin Bulvarı, Zafer Meydanı, Kültür Park, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı çevresi ile Otogar ve Kule Kavşağı’nın bugün de boş olduğu görüldü. Şehrin bazı noktalarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, yolcu ve sürücüleri Kovid-19 tedbirleri konusunda bilgilendirdi.

Afyonkarahisar'da ise "Evde kal" çağrılarına uyulduğu ve kent genelinin sakin olduğu gözlendi.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde sakinlik sürüyor.

Aksaray'da da şehir merkezindeki meydanlar, işlek caddelerde sessizlik devam ediyor, kentteki diğer işlek caddelerde de vatandaşlar sokağa çıkmayarak "Evde kal" çağrısına kulak veriyor.

Erzurum'da sakinlik yasaktan sonra da devam ediyor

Erzurum'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından genel olarak sakinlik sürüyor.

Yasağın kaldırılmasının ardından bazı cadde ve sokaklarda az da olsa trafik hareketliliğinin olduğu görülürken salgın öncesinde yoğunluğun yaşandığı kentin simge yerlerinden Ulu Cami, tarihi Çifte Minareli Medrese, Yakutiye ve Havuzbaşı Kent meydanlarında sessizlik yerini koruyor.

Kentin en işlek yeri Cumhuriyet Caddesi'nde ise kısmi araç trafiği ve insanların caddede dolaşmaları gözlendi.

Vatandaşların maske ve eldivenli dolaştığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu kentte, ekipler sürekli kontrollerine devam ediyor. Polis araçlarından anonsların yapıldığı kentte, ayrıca banka ve postane önlerinde yoğunluk oluşmaması için ekipler sürekli uyarı yaparak denetimlerine devam ediyor.

Erzincan'da Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'na araç girişleri 12.00-16.00 saatlerinde polis bariyerleriyle kısıtlanıyor, yaya geçişlerinde vatandaşların ateşleri ölçülüp kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra geçişlerine izin veriliyor.

Ayrıca Ordu, Fevzipaşa, Halitpaşa ve 13 Şubat Caddesi gibi yoğun olan caddelerde vatandaş hareketliliği bulunmuyor.

Kars'ta, Cumhuriyet Meydanı, Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve tarihi Kars Kalesi'nde sessizlik hakim.

Ardahan'da başta Kongre Caddesi olmak üzere diğer cadde ve sokaklar da haftanın ilk günü olmasına rağmen sakin geçti. Dışarıda olanların genellikle ihtiyaç amaçlı oldukları gözlendi. Dışarı çıkmak zorunda kalan Ardahanlılar kurallara uymaya özen gösterdiği gözlendi.

Tunceli'de vatandaşların gündelik hayatta en yoğun kullandığı Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, yer altı çarşısı üstü ve Seyit Rıza meydanı boş kaldı. Zorunlu hallerde sokağa çıkan bazı vatandaşların da maske ve eldiven taktığı ayrıca sosyal mesafeyi koruduğu gözlemlendi.

Iğdır'da Tansu Çiller ve Atatürk Caddeleri ile Zübeyde Hanım Bulvarı boş kaldı. Ağrı'da Yeni Van, Kağizman, Erzurum Caddeleri ve çevre yolu sakin bir gün geçirdi.

Akdeniz'de uyarılara uyuluyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki "Evde Kal Türkiye" çağrısına Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de büyük oranda uyulduğu görüldü.

Adana'da, Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa Bulvarları, Uğur Mumcu Meydanı ile Atatürk ve Merkez parklar boş kaldı.

Mersin'de sahil bandındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda, Mezitli Sahil Kordonu ile Mersin İdmanyurdu, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe meydanları ile Cumhuriyet Alanı'nda sakinlik hakim oldu.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi'nin boş olduğu görülürken, İskenderun ilçesinde de Atatürk Anıt Alanı ile sahil kordonun da alınan önlemler kapsamında sakinlik yaşandı.

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli, Musa Şahin, Atatürk ve Alparslan Türkeş Bulvarları ile Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet Meydanları boş kaldı.

Samsun

Samsun'un Atakum sahilindeki yürüyüş yolları, bisiklet yolu, parklar ve spor alanları ise boş kaldı. Çoban İskelesi de vatandaşların giriş ve çıkışlarına kapatıldı. Polis ekipleri kentin işlek caddelerinde vatandaşlara maske takmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Kentin kalabalık bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Kurtuluş Yolu, Mecidiye Caddesi ve Saathane Meydanı'nın yanı sıra işlek cadde ve sokaklarında az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

Sinop'ta, vatandaşlar uyarıları dikkate almaya devam ediyor. "Evde kal" çağrılarının ardından kentin işlek caddeleri ile sahillerinde sessizlik yaşanıyor.

Tokat'ta, Cumhuriyet Meydanı ile kentin en işlek noktalarından Meydan bölgesinde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.

Çorum'daki Hürriyet ve Kadeş Meydanları ile Gazi Caddesi'nde araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda azaldı.

Kastamonu'da her gün çok sayıda vatandaşı ağırlayan Cumhuriyet Meydanı ile Nasrullah Meydanı en sakin günlerini yaşıyor.

Amasya'da Şehzadeler Gezil Yolu ile Yavuz Selim Meydanı'nda araç ve yaya yoğunluğu büyük oranda geriledi.

Çankırı'da Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı'nda az sayıda insan ve trafik hareketliliği yaşanıyor.

Sakarya

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Sakarya'nın normal zamanda en işlek yerlerinden Çark Caddesi, Atatürk Bulvarı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve tarihi Uzun Çarşı'da yaya trafiğinin olmadığı, araç trafiğinin ise kısmen yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Kocaeli'de iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından kentin en işlek güzergahını oluşturan Yürüyüş Yolu ve çevresinde kısmen yaya ve araç yoğunluğu yaşandı.

Kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı'nda sakinlik yaşansa da bankadaki işlerini halletmek ve market alışverişi yapmak için dışarıya çıkanlar Yürüyüş Yolu ve civarında kısmi yoğunluk oluşturdu.

Düzce Valiliği tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'nin araç trafiğine kapatılarak yaya trafiğinin de kısıtlanması uygulaması sürüyor.

Kentin işlek noktaları arasında bulunan Gaziantep Caddesi, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasının ardından boş kaldığı görüldü.

Bolu'da kentin işlek caddelerinin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

Bariyerlerle kapatılan İzzet Baysal Caddesi'ne girmek isteyen vatandaşları önemli ve acil işleri olmadığı sürece buraya geçmemeleri için uyaran ekipler, maske ve eldiven takılması uyarısında da bulunuyor.

Karabük'te güneşli havaya rağmen vatandaşların büyük bölümünün "evde kal" çağrısına riayet ettiği gözlendi.

Kentte insanların büyük bölümü zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadı ve normal zamanda hareketliliğin fazla olduğu cadde, meydan ve sokaklar boş kaldı.

Zonguldak'ta vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Madenci Anıtı önünde sessizlik hakim olurken şehrin en işlek yerlerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik Caddesi ile sahil ve parkların boş kaldığı görüldü.

Bartın'da vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, çıkanların neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin en işlek yerlerinden Hükümet Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı'nda sessizlik hakimdi, banka önlerinde bekleyenler ise "sosyal mesafe" kuralına uydu.